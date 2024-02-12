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حماس: الهجوم على رفح هو استمرار لحرب الإبادة الجماعية

2/12/2024 1:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الاثنين إن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة هو استمرار لحرب "الإبادة الجماعية" ومحاولات التهجير القسري التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.


وأكدت حماس أن الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن شخصيا يتحملان كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن هذه المجزرة.


ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف العدوان.


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