حماس: الهجوم على رفح هو استمرار لحرب الإبادة الجماعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الاثنين إن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة هو استمرار لحرب "الإبادة الجماعية" ومحاولات التهجير القسري التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت حماس أن الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن شخصيا يتحملان كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن هذه المجزرة.
ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف العدوان.
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