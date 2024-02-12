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اصابتان بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور

2/12/2024 1:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، وقع على طريق العدسية - ناعور، ونتج عنه إصابتين، تم نقلهم إلى مستشفى البشير من قبل الدفاع المدني.


وأضاف الحراحشة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن الحادث سبّب إعاقة على جزء من الطريق، وتم رفع العوائق من قبل الكوادر، وإعادة فتح السير أمام المركبات.


وحول الضبوطات، بيّن أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 1000/175 على طريق الشونة الجنوبية، وتم اجراء اللازم مع السائق.
ودعا الحراحشة إلى ضرورة الابتعاد عن المخالفات الخطرة والمتحركة، والالتزام بقواعد السير، وترك مسافة أمان بين المركبات، وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

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