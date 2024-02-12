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10 شهداء بقصف استهدف منزلا بمدينة دير البلح

2/12/2024 1:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 10 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا، صباح اليوم الاثنين، في منطقة البروك بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.


وأفادت مصادر صحية، بوصول جثامين 10 شهداء بينهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد قصف منزل بمنطقة البركة.
ولليوم الـ129، يتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا، في حصيلة غير نهائية، أكثر من 28.176 شهيدا و67.784 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.


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