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الجامعة الأردنية تقدم خدمة تقسيط الرسوم الدراسية لطلابها

2/12/2024 1:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خاطبت وحدة الشؤون المالية في الجامعة الأردنية مجموعة من البنوك العاملة في الأردن بهدف تقسيط الرسوم الجامعية للطلبة من خلال البطاقات الائتمانية، خدمة من الجامعة لطلبتها دون أن يترتب على الطلبة أي فوائد أو عمولات.
وأكد مدير الوحدة الدكتور حمزة الموالي أن هذه الخطوة تعد جزءا من الخدمة المجتمعية التي تقدمها الجامعة للطالب وذويه، للتخفيف عنهم أعباء الرسوم الدراسية وعدم اضطرارهم لتأجيل فصولهم الدراسية، والتركيز في دراستهم بشكل أفضل.
وأوضح الموالي أن البنوك التي أبدت استعدادها لتقديم هذه الخدمة المجانية لطلبة الجامعة الأردنية هي بنك القاهرة عمان، والبنك العربي الإسلامي الدولي، والبنك الأهلي الأردني، والبنك العربي، وكابيتال بنك، إضافة إلى مصرف الراجحي، داعيا الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات لغايات تقسيط رسومهم الجامعية مراجعة هذه البنوك لمعرفة التفاصيل.




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