وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القيام بواجبنا لإعادة جميع المختطفين

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القيام بواجبنا لإعادة جميع المختطفين
التاريخ
2/12/2024 1:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن قواته ستواصل القيام بواجبها "لإعادة جميع المختطفين".
وجاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن تحرير محتجزين في غزة، وسط قصف واسع لرفح أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.
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