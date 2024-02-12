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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القيام بواجبنا لإعادة جميع المختطفين

2/12/2024 1:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن قواته ستواصل القيام بواجبها "لإعادة جميع المختطفين".


وجاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن تحرير محتجزين في غزة، وسط قصف واسع لرفح أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.


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