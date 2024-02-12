إعلان صادر عن الجامعة الهاشمية للطلبة المستفيدين من صندوق قرض الطالب

MENAFN - Al Wakeel News)أصدرت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية إعلاناً هاماً للطلبة المستفيدين من صندوق قرض الطالب للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024.



حيث عُقِدَت لجنة صندوق الطلبة في الجامعة الهاشمية، برئاسة الأستاذ الدكتور عوني طرادات، نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، وعُضوية الدكتور باسل المشاقبة، عميد شؤون الطلبة، والسيد فادي عويدات، مدير الخدمات والرعاية الطلابية. وقررت اللجنة قبول جميع الطلبات التي تتوافر فيها الشروط، نظرًا لظروف الطلبة.



وقد تم تحديد النسب المقبولة على النحو التالي:



للطلاب الذين يحصلون على معدل بين 2 و 2.99: 60% من قيمة الرسوم الجامعية.

للطلاب الذين يحصلون على معدل بين 3 و 3.49: 70% من قيمة الرسوم الجامعية.

للطلاب الذين يحصلون على معدل بين 3.50 و 4: 80% من قيمة الرسوم الجامعية.

آخر موعد لاستكمال إجراءات تثبيت القرض 29/2/2024

1- على الطالب الدخول على البوابة الإلكترونية لتعبئة النموذج المخصص للكفيل من خلال بوابة الطالب / ايقونة خدمات مالية / قرض الطالب الجامعي.



2- بعد حفظ الطلب وإرساله لوحدة الشؤون المالية على الطالب الحضور إلى وحدة الشؤون المالية الطابق الثالث شعبة صندوق الطلبة مكتب (312) مع الكفيل ليتم التوقيع على سند الكمبيالة حتى يتم اعتماد القرض والاستفادة منه في الرسوم الجامعية في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ إرسال الطلب. وإن لم يقُم بذلك سيعتبر الطلب لاغياً.



3- إذا تعذر حضور الكفيل إذا كان والد أو والدة (حسب الحالة الصحية) إحضار توكيل خطي من قبل الكفيل موقع عليه وصورة عن هويته.



4- إحضار طابع واردات بريدي حسب قيمة القرض كالأتي:

- دينار واحد إذا كان مبلغ القرض من (1-500) دينار.

- دينار ونصف إذا كان مبلغ القرض من (501-1000) دينار.

- ثلاثة دنانير إذا كان مبلغ القرض من (1001) دينار فما فوق.



5- إذا دفع الطالب رسومه الجامعية سوف يتم ترصيدها إلى الفصل القادم بشكل آلي وسوف يظهر المبلغ للطالب على بوابته كرصيد له.



6- إذا لم يكن الطالب مسدداً للرسوم الجامعية الفصل المستفيد منه للقرض عليه مراجعة شعبة الواردات حتى يتم شطب غرامة التأخير عنه ، ومن ثم يقوم بتسديد المبلغ المترتب عليه بعد استكمال إجراءات الكفالة المذكورة في النقطة (2) عن طريق الدفع الإلكتروني.

