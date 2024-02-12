تركيا تنفي استعدادها لاستقبال أكثر من مائة مليون لاجئ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفت الإدارة الرئاسية التركية، التقارير التي تحدثت عن استعداد الجمهورية التركية لقبول واستقبال أكثر من 100 مليون طالب لجوء بحلول عام 2050.



وجاء في بيان تلقته وكالة نوفوستي، من مركز مكافحة التضليل التابع لمديرية الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية: "ظهرت مزاعم على بعض شبكات التواصل الاجتماعي بأن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي قال إن 105 ملايين من طالبي اللجوء سيأتون إلى بلادنا، وهذا الخبر غير صحيح بتاتا ولا يتطابق مع الواقع".

ووفقا لما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي: "سيصل عدد سكان تركيا في عام 2050 إلى 105 ملايين نسمة، وإذا أخذنا في الاعتبار العدد الكبير من الضيوف الذين سيأتون، فسيكون 210 ملايين نسمة. سيتوجب علينا توفير الغذاء و تلبية احتياجات هؤلاء السكان".



وأضاف المركز في بيانه: "لقد ثبت أن تصريحه كان مزورا. وزارة الزراعة والغابات التركية، عند تحديد السياسة الغذائية، تأخذ في الاعتبار عدد السياح الذين يزورون بلادنا سنويا".



وشدد المركز على أن مصطلح "ضيف" في بيان الوزير، "يشير إلى السياح الذين يزورون تركيا، وتفسيره على أنه طالب لجوء هو تلاعب كامل".



وبعد اندلاع "الربيع العربي" في الدول المجاورة، شهدت تركيا وصول أعداد كبيرة من اللاجئين، بما في ذلك الراغبين في الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي لاحقا.

RT