الاحتلال يحظر على جنوده تصوير مقاطع الفيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنود بعدم تصوير أي مقاطع فيديو داخل المعسكرات أو خلال العمليات القتالية في قطاع غزة والمناطق الأخرى.
وأمر الجيش الجنود بعدم تصوير أي مقطع فيديو غير متعلق بالمهمات العسكرية، وأشار إلى وجود مقاطع وتصريحات للجنود تضر بأهداف الحرب. وأكد المتحدث أنه سيتم التعامل بشدة وحزم مع أي جندي يقوم بتصوير فيديو ليس لهدف عملياتي.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، كشفت فيديوهات عديدة ينشرها جنود الاحتلال على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي عن تفاخرهم بتدمير ممتلكات الفلسطينيين والسخرية منهم.
وأظهرت المقاطع جنودا يقومون بتخريب المتاجر والفصول الدراسية داخل المدارس، كما يدلون بتعليقات مهينة حول الفلسطينيين، داعين إلى بناء مستوطنات إسرائيلية في القطاع، وهي "فكرة تحريضية يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين"، حسب صحيفة نيويورك تايمز.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة أدت حتى الحين لسقوط أزيد من 28 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 70 ألف جريح، إلى جانب تدمير مدن القطاع وتهجير وتجويع سكانه.
MENAFN12022024000208011052ID1107839596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.