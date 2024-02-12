الاعلام العبري يتحدث عن تحرير اسيرين خلال عملية رفح فجر اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب / PNN / قالت وسائل الاعلام العبرية ان وحدات خاصة من جيش الاحتلال وجهاز الامن العام الشاباك والشرطة الاسرائيلية تمكنت من تحرير اسرائيليين اثنين خلال عملية عسكرية خاصة لها في رفح جنوب قطاع عزة.
وكشف الناطق
باسم جيش الاحتلال النقاب أنه في عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما فرناندو سيمون مرمان (60)
و لويس هير (70) الذيْن تم اختطافهما من كيبوتس نير إسحاق في السابع من أكتوبر.
وقال الناطق الاسرائيل ان الاعداد للعملية التي نفذها قوات من الكوماندوز الاسرائيل والبحرية واليمام و جرى منذ مدة طويلة بعد تلقي الاخبار عن مكان الاسيرين موضحا ان الوحدات الخاصة اقتحمت المبنى و وفرت الحماية لهم قبل اخراجهم بتغطية من سلاح الجو.
وفي اول تعليق لهم على العملية قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت بأنه ونتنياهو أشرفا على عملية تحرير الإسرائيليين من رفح وفق ما نقلت المصادر العبرية.
الصحفية الاسرائيلية
دافنا لئيل قالت ان معلومة إستخباراتية دقيقة في الوقت المناسب وصلت للقوات الأمر الذي مكن من الوصول للمحتجزين وتحريرهم على حد وصفها.
اما الصحفي الصحفي الإسرائيلي عاميت سيغال فقد تحدث عن العبر المستفادة من حادثة رفح وكتب أن العمل العسكري يحرر المحتحزين ويثبت ان أحد في إسرائيل لم يقرر التخلي عن المختطفين.
واضاف سيغال أن الوقت يعمل أيضا ضد حماس، وليس ضد إسرائيل فقط وأن سيطرة الجيش الإسرائيلي تزداد قوة في قطاع غزة وتقود لإنجازات على حد زعمه.
اما الصحفي الإسرائيلي روعي كاييس فقد علق على حادثة رفح بالقول إن عملية الإنقاذ
للإسرائيليين في رفح قد تكون لها عواقب كبيرة وجذرية على موضوع الاتصالات من أجل عملية تبادل جديدة.
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