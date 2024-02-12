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الاعلام العبري يتحدث عن تحرير اسيرين خلال عملية رفح فجر اليوم

2/12/2024 1:10:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب / PNN / قالت وسائل الاعلام العبرية ان وحدات خاصة من جيش الاحتلال وجهاز الامن العام الشاباك والشرطة الاسرائيلية تمكنت من تحرير اسرائيليين اثنين خلال عملية عسكرية خاصة لها في رفح جنوب قطاع عزة.

وكشف الناطق
باسم جيش الاحتلال النقاب أنه في عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم تحرير الليلة الماضية مختطفيْن إسرائيلييْن وهما ‏فرناندو سيمون مرمان (60)
و ‏لويس هير (70) ‏الذيْن تم اختطافهما من كيبوتس نير إسحاق في السابع من أكتوبر.

وقال الناطق الاسرائيل ان الاعداد للعملية التي نفذها قوات من الكوماندوز الاسرائيل والبحرية واليمام و جرى منذ مدة طويلة بعد تلقي الاخبار عن مكان الاسيرين موضحا ان الوحدات الخاصة اقتحمت المبنى و وفرت الحماية لهم قبل اخراجهم بتغطية من سلاح الجو.

وفي اول تعليق لهم على العملية قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت بأنه ونتنياهو أشرفا على عملية تحرير الإسرائيليين من رفح وفق ما نقلت المصادر العبرية.

الصحفية الاسرائيلية
دافنا لئيل قالت ان معلومة إستخباراتية دقيقة في الوقت المناسب وصلت للقوات الأمر الذي مكن من الوصول للمحتجزين وتحريرهم على حد وصفها.

اما الصحفي الصحفي الإسرائيلي عاميت سيغال فقد تحدث عن العبر المستفادة من حادثة رفح وكتب أن العمل العسكري يحرر المحتحزين ويثبت ان أحد في إسرائيل لم يقرر التخلي عن المختطفين.

واضاف سيغال أن الوقت يعمل أيضا ضد حماس، وليس ضد إسرائيل فقط وأن سيطرة الجيش الإسرائيلي تزداد قوة في قطاع غزة وتقود لإنجازات على حد زعمه.

اما الصحفي الإسرائيلي روعي كاييس فقد علق على حادثة رفح بالقول إن عملية الإنقاذ
للإسرائيليين في رفح قد تكون لها عواقب كبيرة وجذرية على موضوع الاتصالات من أجل عملية تبادل جديدة.

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