ديون واقتراض قياسي.. إسرائيل تستعد لدفع ثمن حرب غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "بلومبرغ" أنه يتعين على "إسرائيل" بيع كمية قياسية من السندات هذا العام لتمويل حربها على غزة، وفقا لما نقلته عن عدد من المسؤولين في وزارة المالية بحكومة الاحتلال.



وبينت الوكالة، أنه أصبحت المهمة أكثر تعقيدا عندما تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق، يوم الجمعة الماضية.



وقال مسؤولون ماليون، إنه من المرجح أن تعتمد حكومة الاحتلال بشكل كبير على أسواق "ديون الشيكل" لأنها تزيد من إصدارها، وهي مستعدة لبيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية، خاصة من خلال صفقات يتم التفاوض عليها بشكل خاص.

وقالت وكالة موديز عندما أعلنت خفض تصنيفها الائتماني بعد إغلاق الأسواق الأسبوع الماضي، إن الحرب "ستزيد بشكل ملموس من المخاطر السياسية على "اسرائيل" وستضعف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية، سيكون عبء ديون إسرائيل أعلى ماديا مما كان متوقعا قبل الحرب".



ومع تزايد التكاليف المالية، فإن "إسرائيل" تسير في طريقها لأحد أكبر عجز في الميزانية في هذا القرن.

