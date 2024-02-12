لهيب الأسعار يطال السجائر في مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت الأسعار في مصر طريقها للارتفاع حتى طالت السجائر، ووصل ثمن العبوة الواحدة قرابة 85 جنية مصري.
ووفقا لوسائل إعلام مصرية، ارتفع سعر السجائر ميريت بأنواعها إلى 85 جنيها للعبوة من 74 جنيها سابقا، وسعر مارلبورو بأنواعها إلى 79 جنيها من 69 جنيها سابقا، وإل إم بأنواعها 59 جنيها من 50 جنيها سابقا.
وتكوي الأسعار المرتفعة جيوب المصريين بشكل كبير، حيث قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة الرواتب، وهي الزيادة الثانية على الأجور خلال أقل من عام.
كما برزت تخوفات من تعويم الجنيه المصري، وإقرار خفض جديد على العملة بشكل حاد.
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