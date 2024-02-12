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لهيب الأسعار يطال السجائر في مصر

2/12/2024 1:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصلت الأسعار في مصر طريقها للارتفاع حتى طالت السجائر، ووصل ثمن العبوة الواحدة قرابة 85 جنية مصري.


ووفقا لوسائل إعلام مصرية، ارتفع سعر السجائر ميريت بأنواعها إلى 85 جنيها للعبوة من 74 جنيها سابقا، وسعر مارلبورو بأنواعها إلى 79 جنيها من 69 جنيها سابقا، وإل إم بأنواعها 59 جنيها من 50 جنيها سابقا.


وتكوي الأسعار المرتفعة جيوب المصريين بشكل كبير، حيث قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة الرواتب، وهي الزيادة الثانية على الأجور خلال أقل من عام.
كما برزت تخوفات من تعويم الجنيه المصري، وإقرار خفض جديد على العملة بشكل حاد.

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