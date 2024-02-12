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مكتوم بن محمد: في دبي تجمع القمة العالمية للحكومات دول العالم وتشكّل مستقبل شعوبه

2/12/2024 1:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت اليوم المنصة التي يتطلّع لها العالم لقياس نبضه ومعرفة اتجاهاته وصناعة غدٍ أفضل للأجيال القادمة، في دبي تجمع القمة العالمية للحكومات دول العالم وتشكّل مستقبل شعوبه.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "تنطلق اليوم القمة العالمية للحكومات حيث تلتقي حكومات العالم وأهمّ القادة وألمع العقول في الإمارات لاستشراف المستقبل، ورصد المتغيرات، وتحسين جودة حياة الشعوب، وصناعة الغد الذي نطمح إليه".

وأضاف سموه "القمة العالمية للحكومات أصبحت اليوم المنصة التي يتطلّع لها العالم لقياس نبضه ومعرفة اتجاهاته وصناعة غدٍ أفضل للأجيال القادمة، في دبي تجمع القمة العالمية للحكومات دول العالم وتشكّل مستقبل شعوبه".


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