انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة

انطلقت اليوم أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى 14 فبراير الحالي في دبي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

وتستشرف النسخة الجديدة من القمة الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.

وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.

وتسجل الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، إضافة نوعية إلى أجندتها تتمثل في استضافة نخبة متميزة من علماء العالم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف التخصصات العلمية، ما يرسخ مكانتها كمنصة عالمية لأصحاب العقول وصناع القرار وجميع المؤثرين، وبما ينسجم مع رسالتها المتمثلة في التركيز على أولوية الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية والارتقاء بحياة المجتمعات والحضارة الإنسانية.

وتطلق القمة العالمية للحكومات 25 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات نقاشات وحوارات عالمية هادفة لاستشراف تشكيل حكومات المستقبل، حيث تتضمن هذه الحوارات اجتماعات الطاولة المستديرة التي تجمع قادة الدول والمسؤولين الحكوميين العالميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر والقطاع الخاص بما يضمن تعزيز التعاون الدولي وتحديد الحلول المبتكرة للتحديات المستقبلية واستشراف أبرز الفرص وإلهام الجيل المقبل من الحكومات.

وتُعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية.

وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية، وتشمل جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.

وتطلق القمة العالمية للحكومات ضمن أعمالها المسح العالمي للوزراء، حيث تدعو وزراء العالم للمساهمة بأفكارهم حول القضايا العالمية الحاسمة، والمشاركة في تعزيز الحلول التعاونية.



وتشهد القمة العالمية للحكومات حضور عدد من رؤساء الدول من بينهم فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، والذي يشارك في جلسة بعنوان حوار مع ضيف الشرف رئيس الجمهورية التركية، فيما يتحدث خلال جلسة رئيسية ضمن اليوم الأول من القمة فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا.

كما تشارك سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، في جلسة بعنوان رؤية حكومية جديدة لصناعة الإبداع يشهدها اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات مشاركة عدد من رؤساء الحكومات من بينهم، معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الذي يتحدث خلال جلسة رئيسية للدولة ضيف شرف القمة، ويلقي كل من معالي مصطفى مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، كلمة رئيسية خلال اليوم الأول من القمة، كما يشهد اليوم الأول من القمة مشاركة كل من معالي محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، ومعالي مانويل ماريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا، ومعالي مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، في جلسات رئيسية يشهدها الحدث.

وبدأت فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، بكلمة افتتاحية لمعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات.

كما يشارك معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، وداستي جنكينز، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في Spotify خلال جلسة بعنوان "مستقبل الصناعات الإبداعية.. كيف يمكن للحكومات تنمية المواهب"، والتي يشهدها اليوم الأول من القمة.

ويحاور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، خلال اليوم الأول من القمة جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي، NVIDIA، خلال جلسة بعنوان "من سيقود مستقبل الذكاء الاصطناعي؟.

ويشهد اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات عدداً من الجلسات التي تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، منها جلسة بناء حضارات الغد.. هل هي قابلة للصمود؟ والتي يتحدث فيها البروفيسور كلاوس شواب المؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وجلسة بعنوان الطيران ومعضلة الانبعاثات.. هل من توازن في الأفق؟ ويتحدث خلالها سعادة خوان كارلوس سالاسار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، وغيوم فوري الرئيس التنفيذي لـ Airbus، والسير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إضافة إلى كلمة رئيسية يلقيها معالي د. تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.



كما يشهد اليوم الأول جلسات بعنوان“كيف سيشكل الذكاء الاصطناعي المشهد الاقتصادي العالمي؟” ويتحدث فيها بينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وجلسة الاستثمار وعوائد المستقبل.. في عالم متقلب ويتحدث فيها جورج والكر، الرئيس التنفيذي لـNeuberger Berman، وجلسة أين سنشهد أفضل ازدهار اقتصادي في العالم؟ ويتحدث خلالها معالي د. سيدي ولد نام المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وسعادة د. عبدالحميد الخليفة المدير العام لصندوق أوبك، ود. هايكي هارماجارت المديرة التنفيذية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ود. سمير ساران رئيس Observer Research Foundation.

وفي مجموعة جلسات تناقش المستقبل الرقمي يتحدث شون إدواردز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Bloomberg، في جلسة بعنوان هل الحكومات جاهزة للمستقبل الرقمي؟، كما يتحدث معالي فلوريان تورسكي، وزير التحول الرقمي في جمهورية النمسا، ومسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من &e، في جلسة بعنوان سباق الحكومات.. بين مواكبة التشريعات والتطور التكنولوجي.

ويشارك في جلسة "كيف توازن الحكومات بين الازدهار المجتمعي والخوف من التكنولوجيا؟" معالي جيدرة بالتشيتيتي مستشارة حكومة جمهورية ليتوانيا، ومايك سيسيليا، نائب الرئيس التنفيذي في Oracle، وجورج لي رئيس مكتب الابتكار التطبيقي وعضو لجنة إدارة Goldman Sachs.

كما يشهد اليوم الأول مجموعة من الجلسات التي تدور حول الحوكمة والخوارزميات وهي، جلسة كيف نمكن العبقرية البشرية في عالم الخوارزميات؟ ويتحدث خلالها إجناسيو غارسيا الفيس الرئيس التنفيذي لـArthur D. Little. وجلسة بعنوان كيف تتبنى الحكومات أساليب مبتكرة للحياة؟ ويتحدث خلالها سيت جيرسون الرئيس التنفيذي لـ Survios، ولورين سيليج الشريك في Shake and Bake Productions.

وفي جلسة بعنوان "كيف تسخر الحكومات التطور التكنولوجي في خدمة المجتمعات؟ يتحدث معالي د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية والبروفيسور مصطفى سيسه، أستاذ التعلم الآلي في المعهد الأفريقي للعلوم والرياضيات، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وفي جلسة بعنوان "مستقبل القطاع المصرفي.. من الذهب إلى البيانات" يتحدث بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لـ Standard Chartered، وبرنارد منساه رئيس Bank of America، وفي حوار مع رئيس البنك الدولي يتحدث معالي أجاي بانغا رئيس المجموعة خلال جلسة بعنوان "كيف نعظم أثر جهودنا التنموية؟، كما تشارك معالي كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي في جلسة حوارية.

وفي جلسة بعنوان "هل يمكن للذكاء الاصطناعي الاستغناء عن البشر"، يتحدث جوناثان روس الرئيس التنفيذي ومؤسس Groq، ويشارك في جلسة "دروس في الابتكار.. من القطاع الخاص للحكومات" سعادة اليسو بولكفادزه، عازفة البيانو العالمية، وفنانة اليونسكو من أجل السلام، ورئيس لجنة الثقافة بالبرلمان الجورجي، وسيريفكان أوزكان، الرئيس التنفيذي للإبداع في Nike.

ويتحدث يوجين كاسبرسكي الرئيس التنفيذي لـKaspersky في جلسة بعنوان "كيف نضبط البوصلة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي؟"، وعن "خصوصية البيانات وهل نحن في أمان؟" تدور جلسة يتحدث فيها مارك روتنبرغ الرئيس ومؤسس Center for Al and Digital Policy.

وعن الشراكة بين الحكومة والمواطن في صنع القرار تدور جلسة السيناتور كيفين توماس سيناتور ولاية نيويورك وجون كليفتون الرئيس التنفيذي لـ Gallup وليزا ويتر الشريك المؤسس في Apolitical.

في حين يتحدث هيرو ميزونو، الخبير في مجال الاستدامة، عضو مجلس إدارة هارلي دافيدسون، في جلسة بعنوان كيف نفعل الشراكات نحو الاستثمارات المستدامة؟.

وتجيب معالي تري ريسماريني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في جمهورية إندونيسيا، ونك ستودر، الرئيس التنفيذي لـ Oliver Wyman، في جلسة عن سؤال: الاستشراف الحكومي.. كيف نوائم بين السياسات والمستقبل؟ فيما يجيب في جلسة أخرى موريس ليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة Publicis عن تساؤل يدور حول كيف نصمم الهوية الوطنية للحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي؟.

من جانبهم يجيب في جلسة ثالثة كل من معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وستيفن باليوكا مؤسس Bain Capital، ومالك فريق Boston Celtics، وروس بيرو الابن رئيس مجلس إدارة Perot Group عن تساؤل حول من سيرسم مسارات استثمارات المستقبل.

ويتحدث معالي ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد، فيما يتحدث في جلسة أخرى الصحافي والناقد الأمريكي تاكر كارلسون عن رؤيته لمستقبل السرد القصصي.





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