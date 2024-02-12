القرقاوي: 17 تريليون دولار كلفة النزاعات والحروب في العالم خلال عام واحد فقط

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات 2024 تحت "مستقبل العالم في 4 أرقام"
أن النزاعات والحروب تكلف العالم 17 تريليون دولار في العام الواحد.
وقال معاليه نحن نعيش خصوصاً في منطقتنا واقعاً مريراً، وهذا قد يجعلنا نفقد الرؤية المتوازنة للواقع، وننسى أنه في حقيقة الأمر، لو نظرنا عبر التاريخ لوجدنا أننا نعيش في حقبة بشرية هي الأفضل والآمن والأكثر رفاهاً وصحة وفرصاً.
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