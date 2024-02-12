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القرقاوي: 17 تريليون دولار كلفة النزاعات والحروب في العالم خلال عام واحد فقط

2/12/2024 1:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات 2024 تحت "مستقبل العالم في 4 أرقام"
أن النزاعات والحروب تكلف العالم 17 تريليون دولار في العام الواحد.

وقال معاليه نحن نعيش خصوصاً في منطقتنا واقعاً مريراً، وهذا قد يجعلنا نفقد الرؤية المتوازنة للواقع، وننسى أنه في حقيقة الأمر، لو نظرنا عبر التاريخ لوجدنا أننا نعيش في حقبة بشرية هي الأفضل والآمن والأكثر رفاهاً وصحة وفرصاً.


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