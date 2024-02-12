معجزة كوت ديفوار وعقدة نيجيريا تكتبان الفصل الأخير في كأس أمم أفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار أكثر من معجزة حتى توج بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي استضافها خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير الجاري.

انتزع المنتخب الإيفواري اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز على نيجيريا بنتيجة 1/2 مساء الأحد على ملعب الحسن واتارا ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.

رد منتخب الأفيال اعتباره من الخسارة بهدف أمام نيجيريا في الدور الأول من نفس النسخة كما تعادل معه في عدد مرات الفوز باللقب.

وبات المنتخب الإيفواري أول فريق يتوج باللقب بعد حلوله ثالثا بمجموعته وذلك بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبا اعتبارا من نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

اضطر "الأفيال" للانتظار حتى اللحظات الأخيرة لحسم البطاقة الرابعة والأخيرة لأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بعدما اكتفى بفوز وحيد في الدور الأول أمام غينيا بيساو بهدفين دون رد في الافتتاح ثم خسارتين أمام نيجيريا بهدف ثم انهيار أمام غينيا الإستوائية برباعية دون رد.

وقبل أن يضمن المنتخب الإيفواري تأهله تقرر إقالة مدربه الفرنسي جان لويس جاسكيه وإسناد المسؤولية مؤقتا لمساعده إيمرس فايي نجم وسط الأفيال السابق ليقود المسيرة الإعجازية حتى منصة التتويج.

وأصبحت كوت ديفوار أيضا أول منظم للبطولة يفوز باللقب بعد مصر في عام 2006 ليعوض الأفيال إخفاقهم بعد 40 عاما عندما استضافوا نسخة عام 1984 وخرجوا من الدور الأول بعد الحلول ثالثا خلف منتخبي مصر والكاميرون.

وبات المدرب إيمرس فايي (40 عاما) أول مدير فني يتوج باللقب لم يبدأ مشوار البطولة وأصبح أيضا أصغر مدرب يفوز بكأس أمم أفريقيا منذ 36 عاما ليعادل الفرنسي كلود لوروا مدرب منتخب الكاميرون الفائز ببطولة أفريقيا في عام 1988.

واستفاد إيمرس فايي من إرث تاريخي قديم لكونه المدرب المحلي رقم 14 الذي يفوز باللقب مقابل 15 مدربا أجنبيا، ويصبح ثالث مدرب محلي على التوالي يصعد لمنصة التتويج مع بلاده بعد الجزائري جمال بلماضي في 2019 والسنغالي آليو سيسيه في 2022.

وتوج منتخب بلقب أمم أفريقيا تحت قيادة مدرب محلي للمرة الـ18 بخلاف أنه للمرة السابعة في آخر 10 نسخ من كأس الأمم الإفريقية يتوج مدرب وطني باللقب.

في المقابل وقع منتخب نيجيريا في فخ أكثر من عقدة تاريخية حيث بات أكثر فريق خسر نهائي كأس أمم أفريقيا برصيد 5 مرات متساويا مع المنتخب الغاني.

خسر المنتخب النيجيري النهائي الأفريقي على الأراضي الإيفوارية للمرة الثانية بعد السقوط أمام الكاميرون بنتيجة 3/1 في عام 1984.

وخسر نسور نيجيريا مجددا أمام الكاميرون بهدف في نهائي نسخة 1988 بالمغرب وبعدها خسروا بنفس النتيجة في نهائي 1990 أمام الجزائر منظم البطولة.

واستضافت نيجيريا نسخة عام 2000 بالمشاركة مع غانا لكنها خسرت النهائي على أراضيها أمام الكاميرون بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والتعادل بنتيجة 2/2.

وبات جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا ثان مدرب برتغالي يخسر اللقب في المباراة النهائية بعد مواطنه كارلوس كيروش الذي خسر نهائي النسخة الماضية مع منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح.

وكان المنتخب النيجيري بوابة أيضا لكسر عقدة تاريخية أمام كوت ديفوار التي نجحت في هز الشباك لأول مرة في نهائي كأس أمم أفريقيا بعد عجز الأفيال عن هز الشباك في 4 نهائيات سابقة في نسخ 1992 و2006 و2012 و2015.

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