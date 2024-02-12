شرطة أبوظبي تدعو السائقين لعدم الخروج والالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة في الأحوال الجوية الماطرة

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والابتعاد عن أماكن تجمع المياه والأودية وتجنب الاقتراب من خطوط

التمديدات الكهربائية ، و الأماكن المكشوفة و القريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع

والالتزام بالقيادة الأمنة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.



و حثت الشرطة على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة

والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.



وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبات

خصوصاً أثناء هطول الأمطار محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور .

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