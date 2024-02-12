تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد أن قالت إسرائيل إنها "أنهت" سلسلة من الضربات على جنوب قطاع غزة، مما هدأ قليلا المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 81.76 دولارا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 76.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.35 بتوقيت غرينتش.

ودفعت المخاطر الجيوسياسية بما في ذلك المخاوف من اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في جميع أنحاء المنطقة واحتمال انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط الأسعار إلى الارتفاع بنحو 6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وفي حين ظلت المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط مرتفعة نسبيا، فقد هدأت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة بعض المخاوف.

وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ديسمبر، مما قد يشير إلى زيادة في الإنتاج. وعاد الإنتاج المحلي الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا.

ولا تزال المخاوف بشأن الطلب قائمة، حيث قالت مسؤولة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إنها ليست مهتمة بالتوصية بخفض سعر الفائدة، مما يزيد من الأصوات التي تطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات لكبح التضخم. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما يحد من الطلب على النفط.





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