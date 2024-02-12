أمطار متوسطة وغزيرة وأجواء غائمة في الشارقة وعجمان وأم القيوين

تواصل هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة لليوم الثاني على التوالي في مناطق متفرقة من الشارقة وعجمان وأم القيوين، ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

وسارعت بلديات الشارقة وعجمان وأم القيوين بسحب المياه المتراكمة في الساحات والطرق وأمام الأماكن المنخفضة، وذلك من خلال الآليات والتناكر، إضافة إلى توفير العمال على مدار الساعة.

حذر

ودعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وعجمان وأم القيوين السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة وتساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.

استمرارية

واستمرت فرق العمل الميدانية المتخصصة بقطاع النقليات والخدمات العامة ببلديات الشارقة وعجمان وأم القيوين لليوم الثاني على التوالي في التعامل مع الحالة الجوية وكمية الأمطار والاستعانة بالآليات والمعدات لسحب تجمعات الأمطار حفاظاً على الممتلكات والأرواح ولتسهيل حركة وانسيابية المرور في كافة الطرق، كما ناشدت البلديات المقاولين والاستشاريين إلى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الضرورية بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية، إضافة إلى تخصيصها أرقاماً للإبلاغ عن الحالات الطارئة، داعية الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر على الطرقات العامة، وأماكن تجمعات الأمطار .

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