حرصاً على سلامة الجميع .. رسائل تحذيرية من وزارة الداخلية بشأن الحالة الجوية

أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من الجميع بضرورة التقيد بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك في ظل حالة الطقس التي تسود الدولة حالياً.

وقالت وزارة الداخلية في رسالة تحذيرية على الهواتف باللغات "العربية والإنجليزية والأوردو " أمطار غزيرة على بعض مناطق الدولة، يرجى تجنّب أماكن الأودية وتجمع المياه وجريان السيول وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وخفض السرعة والتزام تعليمات الجهات المختصة. تمنياتنا لكم بالسلامة وزارة الداخلية)"

كما أرسلت شرطة دبي رسالة مماثلة قالت فيها "تتعرض إمارة دبي لتقلبات في الحالة الجوية، يرجى الابتعاد عن الشواطئ وتجنب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والتزام تعليمات الجهات".

وواصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة هطولها على أغلب مناطق الإمارات، وذلك لتأثّر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي عمل على تدفق كميات كثيفة من السحب من جهة الغرب.













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