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الأرصاد: ارتفاع الحرارة نحو 4 درجات في المملكة اليوم

2/12/2024 12:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، حيث تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، فيما تكون دافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق ليلا، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الثلاثاء، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
يتأثر الأردن بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة الأربعاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، قد تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في بعض المناطق مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.




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