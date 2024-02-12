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الملك يلتقي بايدن في واشنطن اليوم

2/12/2024 12:07:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض الاثنين، ضمن زيارة جلالته إلى الولايات المتحدة الأميركية.


ويجري جلالته والرئيس بايدن مباحثات تتناول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.


وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إنهما: "سيبحثان الوضع الراهن في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة".


وأضافت كارين جان-بيار أنّهما سيتناولان أيضاً "الجهود الأميركية لدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة، وفكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".


وغادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الخميس، في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا.


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