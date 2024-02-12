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الهلال الأحمر بغزة: قصف مكثف على منازل مأهولة وسط رفح

2/12/2024 12:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارات مكثفة استهدفت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال وسط رفح.


من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف مسجد الرحمة في مخيم الشابورة في رفح.


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