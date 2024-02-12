الهلال الأحمر بغزة: قصف مكثف على منازل مأهولة وسط رفح

الهلال الأحمر بغزة: قصف مكثف على منازل مأهولة وسط رفح
التاريخ
2/12/2024 12:07:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارات مكثفة استهدفت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال وسط رفح.
من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف مسجد الرحمة في مخيم الشابورة في رفح.
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