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تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم

2/12/2024 12:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط عالمياً في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعد أن قالت "إسرائيل" إنها أنهت سلسلة من الضربات على جنوب قطاع غزة، مما هدأ قليلا المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، بما يعادل 0.5 % إلى 81.76 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6% إلى 76.38 دولار للبرميل.


ودفعت المخاطر الجيوسياسية بما في ذلك المخاوف من اتساع نطاق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في جميع أنحاء المنطقة واحتمال انقطاع إمدادات النفط من الشرق الأوسط الأسعار إلى الارتفاع بنحو 6 بالمئة الأسبوع الماضي.
وظلت المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط مرتفعة نسبيا، فقد هدأت الأنباء الواردة من الولايات المتحدة بعض المخاوف.


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