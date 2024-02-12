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إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله

2/12/2024 12:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام مدينة رام الله.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المصيون بمدينة رام الله، وداهمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا في القدم، واخترقت رصاصة مركبة أحد الفلسطينيين.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عين منجد ورام الله التحتا وأم الشرايط في المدينة، وبلدة بيتونيا غرب رام الله، ومخيم الجلزون شمالا، وداهمت عدة منازل، وفتشتها.

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