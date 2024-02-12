إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام مدينة رام الله.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي المصيون بمدينة رام الله، وداهمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بشظايا في القدم، واخترقت رصاصة مركبة أحد الفلسطينيين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عين منجد ورام الله التحتا وأم الشرايط في المدينة، وبلدة بيتونيا غرب رام الله، ومخيم الجلزون شمالا، وداهمت عدة منازل، وفتشتها.
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