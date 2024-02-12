ترامب مهدداً دول الناتو: سددوا التزاماتكم المالية أو سأشجع روسيا على مهاجمتكم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه قد "يشجع" روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض بعد انتخابات نوفمبر.
وفي تجمع انتخابي في كارولاينا الجنوبية، أشار ترامب إلى محادثة أجراها مع أحد رؤساء دول الناتو، بدون أن يذكر اسمه.
وذكر: "وقف أحد رؤساء دولة كبيرة وقال حسنًا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟ فقلتُ لم تدفع إذًا أنت متأخر في السداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك".
وينتقد الرئيس الأمريكي السابق الذي من المرجح أن يخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر أمام جو بايدن، بانتظام حلفاءه في التحالف العسكري لعدم تمويل المؤسسة بشكل كاف، وهدد مرات عدة بالانسحاب من التحالف في حال عودته إلى البيت الأبيض.
وأثارت تصريحاته غضبا واستياء في أوروبا وداخل التكتل الدفاعي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
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