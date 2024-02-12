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ترامب مهدداً دول الناتو: سددوا التزاماتكم المالية أو سأشجع روسيا على مهاجمتكم

2/12/2024 12:07:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه قد "يشجع" روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لا تفي بالتزاماتها المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض بعد انتخابات نوفمبر.

وفي تجمع انتخابي في كارولاينا الجنوبية، أشار ترامب إلى محادثة أجراها مع أحد رؤساء دول الناتو، بدون أن يذكر اسمه.

وذكر: "وقف أحد رؤساء دولة كبيرة وقال حسنًا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟ فقلتُ لم تدفع إذًا أنت متأخر في السداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك".


وينتقد الرئيس الأمريكي السابق الذي من المرجح أن يخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر أمام جو بايدن، بانتظام حلفاءه في التحالف العسكري لعدم تمويل المؤسسة بشكل كاف، وهدد مرات عدة بالانسحاب من التحالف في حال عودته إلى البيت الأبيض.


وأثارت تصريحاته غضبا واستياء في أوروبا وداخل التكتل الدفاعي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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