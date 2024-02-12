وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية
التاريخ
2/12/2024 12:07:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارات ومؤسسات حكومية، التالية اسماؤهم لإجراء المقابلات الشخصية لغايات استكمال اجراءات التعيين.
كما أعلنت عن وظائف شاغرة .
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