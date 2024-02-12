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جيش الاحتلال: مقتل عسكريين اثنين بمعارك جنوب غزة

2/12/2024 12:07:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين اثنين في معارك بجنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن أنه تم "تحرير رهينتين" إسرائيليتين خلال عملية مشتركة للجيش والشرطة وجهاز الأمن العام في رفح جنوب قطاع غزة، وقال إنهما بحالة جيدة.


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