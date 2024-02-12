جيش الاحتلال: مقتل عسكريين اثنين بمعارك جنوب غزة
التاريخ
2/12/2024 12:07:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين اثنين في معارك بجنوب قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أعلن أنه تم "تحرير رهينتين" إسرائيليتين خلال عملية مشتركة للجيش والشرطة وجهاز الأمن العام في رفح جنوب قطاع غزة، وقال إنهما بحالة جيدة.
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