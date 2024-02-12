خطة تسويقية وترويجية لتلفريك عجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت بلدية عجلون الكبرى، في القرية الحضرية ورشة عمل بمشاركة المناطق التنموية ومديرية السياحية في المحافظة بهدف الاتفاق على خطة ترويجية تسويقية لتلفريك عجلون.



وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات إنه جرى أخيرا إطلاق رحلات مباشرة من محافظة إربد إلى تلفريك عجلون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع الأمر الذي من شأنه زيادة أعداد زوار المحافظة بما ينعكس إيجابا على الحركة السياحية بشكل عام.



وأضاف أن الخطة التسويقية والترويجية لتلفريك عجلون تشمل إقامة برامج ونشاطات في المناسبات الوطنية والعطل الرسمية كـ؛ إقامة حفل إفطار جماعي للأيتام في المحافظة، وبناء بيت شعر، وتقديم القهوة العربية للسياح العرب الذين يستمتعون بهذه الطقوس والأجواء، إضافة إلى تكريم عدد من عمال الوطن خلال حفل سيقام بمناسبة عيد العمال، ودعوة أصحاب الطيور الأليفة بهدف التقاط الصور التذكارية للسياح والزوار.



وأكد رئيس البلدية حمزة الزغول ضرورة تكاتف جميع الجهود للنهوض بالواقع السياحي في المحافظة من خلال استغلال التلفريك في إقامة بازارات وأسواق موسمية أو دائمة لتسويق المنتجات العجلونية لضمان عدم عرض المنتجات بطرية عشوائية داخل التلفريك.