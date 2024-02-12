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سناتور أمريكي : نحن متواطئون في الحرب على غزة

2/12/2024 12:07:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال السناتور الأمريكي بيرني ساندرز ، إن نتنياهو يقول إن "اسرائيل" ستشن عملية عسكرية برفح مما يعني أنه سيجبر 1.4 مليون شخص على النزوح مرة أخرى.
وأضاف : نحن نمول الحرب على غزة ولذلك فهي حرب أمريكية أيضا ونحن متواطئون فيها.




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