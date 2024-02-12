سناتور أمريكي : نحن متواطئون في الحرب على غزة

سناتور أمريكي : نحن متواطئون في الحرب على غزة
التاريخ
2/12/2024 12:07:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال السناتور الأمريكي بيرني ساندرز ، إن نتنياهو يقول إن "اسرائيل" ستشن عملية عسكرية برفح مما يعني أنه سيجبر 1.4 مليون شخص على النزوح مرة أخرى.
وأضاف : نحن نمول الحرب على غزة ولذلك فهي حرب أمريكية أيضا ونحن متواطئون فيها.
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