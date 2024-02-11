جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تحرير رهينتين من مدينة رفح الفلسطينية

(MENAFN
- Youm7) زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمكن من تحرير رهينتين من قطاع غزة، من خلال عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية في رفح.
وقال جيش الاحتلال في بيان، فجر اليوم الإثنين: إن الرهينتين وهما فرناندو سيمون مارمان (60 عامًا) ولويس هار (70 عامًا) حالتهما الصحية جيدة، وتم إجراء الفحوصات الطبية لهما في المركز الطبي شيبا تل هشومير.
وأكد أن قواته ستواصل تحركها بكافة الجهود لاستعادة المختطفين من قطاع غزة.
من ناحية أخرى، بيّن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قواته نفذت سلسلة من الهجمات على أهداف نوعية فى منطقة الشابورة جنوبى قطاع غزة. مضيفا أن الهجمات على منطقة الشابورة جنوبى قطاع غزة "قد انتهت".
وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين إثر قصف إسرائيلى استهدف مسجدا فى
رفح
جنوبى قطاع غزة.
وقالت أن مصابين بينهم أطفال ونساء وصلوا إلى المستشفى الكويتى جراء القصف الإسرائيلى العنيف على رفح.
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