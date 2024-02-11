جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تحرير رهينتين من مدينة رفح الفلسطينية

MENAFN - Youm7) زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمكن من تحرير رهينتين من قطاع غزة، من خلال عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية في رفح.

وقال جيش الاحتلال في بيان، فجر اليوم الإثنين: إن الرهينتين وهما فرناندو سيمون مارمان (60 عامًا) ولويس هار (70 عامًا) حالتهما الصحية جيدة، وتم إجراء الفحوصات الطبية لهما في المركز الطبي شيبا تل هشومير.

وأكد أن قواته ستواصل تحركها بكافة الجهود لاستعادة المختطفين من قطاع غزة.

من ناحية أخرى، بيّن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قواته نفذت سلسلة من الهجمات على أهداف نوعية فى منطقة الشابورة جنوبى قطاع غزة. مضيفا أن الهجمات على منطقة الشابورة جنوبى قطاع غزة "قد انتهت".

وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين إثر قصف إسرائيلى استهدف مسجدا فى

رفح

جنوبى قطاع غزة.

وقالت أن مصابين بينهم أطفال ونساء وصلوا إلى المستشفى الكويتى جراء القصف الإسرائيلى العنيف على رفح.