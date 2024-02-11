الجيش العراقي يناقش جدول زمني لإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي فى أرضه

MENAFN - Youm7) أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن اجتماعات اللجنة العسكرية العراقية العليا، مع قوات التحالف الدولي، تهدف لصياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم /داعش/ الإرهابي والانتقال إلى علاقات ثنائية".

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية " أن اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد الأحد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".

وأشار الناطق العسكري العراقى إلى أنه "طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء فإن الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة" .



