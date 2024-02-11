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جيش الاحتلال يعلن انتهاء عملية عسكرية في منطقة الشابورة جنوبي غزة

2/11/2024 11:27:51 PM
(MENAFN- Youm7) قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن قواته نفذت سلسلة من الهجمات على أهداف نوعية فى منطقة الشابورة جنوبى قطاع غزة.
وأضاف الجيش الإسرائيلى فى بيان اليوم الإثنين، أن الهجمات على منطقة الشابورة جنوبى قطاع غزة "قد انتهت".

وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع شهداء ومصابين إثر قصف إسرائيلى استهدف مسجدا فى رفح
جنوبى قطاع غزة.
وقالت أن مصابين بينهم أطفال ونساء وصلوا إلى المستشفى الكويتى جراء القصف الإسرائيلى العنيف على رفح.

فيما قال الهلال الأحمر الفلسطينى أن غارات مكثفة استهدفت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال وسط رفح. وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى بدأت بتنفيذ عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوقوع شهداء ومصابون فى قصف اسرائيلى مكثف وأحزمة نارية على رفح جنوب قطاع غزة". وسماع دوى اشتباكات وقصف مدفعى وغارات مكثفة بمدينة رفح جنوبى قطاع غزة.

فيما أفادت وسائل إعلام، بإن اشتباكات إسرائيلية كثيفة تدور بالقرب من محيط المستشفى الكويتى فى رفح.







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