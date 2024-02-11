وزير الإعلام في حكومة اليمن يدعو المجتمع الدولي لادانة الحوثيين

MENAFN - Youm7) دعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بإدانة صريحة لجرائم الحوثيين وسياسات التهجير القسري للمدنيين والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة اليمنية في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.



وأدان الإرياني وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" استمرار الحوثيين ، فرض حصار مطبق على القرى اليمنية بمحافظة إب، وقطع إمدادات المياة، لليوم السادس على التوالي بعد أن قامت بتسيير حملة مسلحة وتفجير منازل المواطنين وقتلهم واعتقال (60) من المواطنين اليمنيين بينهم 5 نساء، في استنساخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد لمسلسل الارهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب.



وأوضح أن الحوثيين سبق وأن قامت بالاعتداء على مئات القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومارست بحق أبنائها الفضائع، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من إيران، كاشفة عن وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي لا يختلف عن "القاعدة وداعش".



وأشار الارياني إلى أن منظمات حقوقية دولية وثقت قيام الحوثي بتفجير (900) من منازل القيادات اليمنية والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ والمواطنين، متخذة من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا منهجا وأسلوباً لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، لتؤكد أنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في بناء السلام.



