حرس السواحل الجزائري ينجح في إنقاذ وإجلاء طاقم سفينة تحمل علم إسبانيا

MENAFN - Youm7) نفذت وحدات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية الجزائرية، عملية إنقاذ وإجلاء لطاقم سفينة إسبانية، كان على متنها بحاران برتغاليان وآخر من دولة الدومينيكان.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -في بيان- أن وحدات حرس السواحل نفذت العملية، إثر تلقي إشارة استغاثة من طرف طاقم سفينة حاملة للراية الإسبانية، تسمى «NOVADRAGAMAR»؛ مفادها تعرض السفينة للخطر على بُعد ميل بحري شمال مدينة فوكة بولاية تيبازة (مدينة جزائرية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط في تيبازة وتبعد عن مدينة الجزائر بـ75 كيلو مترا غربا).

وشارك في العملية مركب للبحث والإنقاذ، وفرقة التدخل الساحلي، وتمكنت هذه الوحدات من إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة إلى المستشفى من أجل التكفل بهم صحيا.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تأتي هذه العملية في إطار الحرص الدائم والجاهزية التامة لوحدات حرس السواحل الجزائرية على التدخل والمساعدة في البحر لإنقاذ الأرواح البشرية في جميع الظروف.



