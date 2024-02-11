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تعرف على تاريخ أول جرس للكنيسة فى مصر

2/11/2024 11:27:47 PM
(MENAFN- Youm7) كأنها حُراس تنتصب على أبراج الزمن، لا تدعو المؤمنين فقط إلى بيتهم وصلواتهم؛ إنما تحرس الوقت وتُوقظ المشاعر كلما سرقتها الأيام وتفاصيلها. أجراس الكنائس ظاهرة مُميِّزة للكنائس بامتداد الأرض، ولها تاريخ وتقاليد وحكايات أكبر من قوس الجرس وأبعد من المدى الذى تصل إليه الرنات.



وعن تاريخ الأجراس، يقول إسحاق إبراهيم البلوشى، عضو لجنة التاريخ القبطى بالمجمع المقدس، إن أول أجراس الكنيسة كان فى القرن السادس الميلادى على يد الامبراطوار جستنيان، وكان شكله بدائيا ثم تطور إلى قطعة من النحاس أو الحديد تُدَقّ بالخشب، وصولا إلى الصورة اليدوية الشائعة، وهو عبارة عنأسطوانة حديدية بها لسان من الحديد يتحرك مع جذب حبل متصل بالجرس، ثم التطور الأخير مع الأجراس الكهربائية.



وعن تاريخ دخولها إلى مصر، أكد أن الكنيسة القبطية كانت تأتى بالأجراس من اليونان أو روما، وظهر أول مرة فى الكنيسة المرقسية بالأزبكية، وقتما أرسل البابا كيرلس الرابع لشرائها من اليونان، وكانت بداية دق الأجراس بحرية وعلى نطاق واسع مع ولاية محمد على أوائل القرن التاسع عشر، فبدأت مناراتالكنائس ترتفع وتزدهر، وصدحت أصوات الكنائس مُنغّمة وموقّعة على شكل ألحان وتيمات متنوعة.


















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