الأوراق المطلوبة لاستخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

MENAFN - Youm7) يتساءل كثير من المواطنين في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية المتواجدة والمنتشرة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

تتيح المراكز التكنولوجية في محافظة الجيزة وعددها 20 مركزًا تكنولوجيًا منتشرة في مختلف أحياء ومدن المحافظة، خدمات عديدة ومتنوعة للمواطنين خاصة المتعلقة بتراخيص المحلات، ومنها: (الترخيص بفتح محل - تجديد رخصة تشغيل محل - تعديل ترخيص محل - نقل رخصة محل - إلغاء ترخيص محل - نقل رخصة إشغال طريق - تجديد أو إلغاء ترخيص إعلان - استخراج شهادة بيانات عن منشأة تجارية).

ويمكن للمواطنين استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية من خلال المركز التكنولوجي بتقديم الأوراق والمستندات التالية:

-صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

-صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

-توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

يُذكر أن محافظة الجيزة أعلنت مؤخرًا إنشاء مركز خدمات نموذجي جديد "مركز خدمات مصر" بمنطقة حدائق الأهرام في حي الهرم؛ لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المركز يطبق منظومة الشباك الواحد، مما سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين إجراءات حصول المواطنين على مختلف الخدمات من مكان واحد في أقل وقت وأعلى جودة.

وأشارت المحافظة، إلى أن المركز سيقدم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، وأحوال مدنية، وجوازات سفر، وأدلة جنائية، وسجل تجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمرور (تجديد وفحص الرخص وكذلك استخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية)، وغيرها من الخدمات.