الكنيسة تبدأ صوم يونان 26 فبراير الجارى

تبدأ

الكنيسة

الأرثوذكسية ،

هذا

العام

صوم

يونان

فى

26

فبراير

الجارى،

والمعروف

بـ"صوم

نينوى"،

والذى

يمتد

لمدة

3

أيام

وذلك

تشبهَا

يونان

النبى.

قصة

يونان

النبى

وقال

قداسة

البابا

شنودة

الثالث

بابا

الإسكندرية

وبطريرك

الكرازة

المرقسية

الـ177

الراحل

إن

قصة

يونان

النبى

هى

صراع

بين

الذات

الإنسانية

والله،

ويونانالنبى

كان

إنسانا

تحت

الآلام

مثلنا،

وكانت

ذاته

تتعبه.

وتبدأ

قصة

يونان

النبى،

عندما

كلفه

الله

بالذهاب

إلى

نينوى،

والمناداة

بهلاكها،

وكانت

نينوى

عاصمة

كبيرة

فيها

أكثر

من

120000

نسمة،

ولكنها

كانت

أميةوجاهلة

وخاطئة

جدا،

وتستحق

الهلاك

فعلا،

ولكن

يونان

أخذ

يفكر

فى

الموضوع:

سأنادى

على

المدينة

بالهلاك،

ثم

تتوب،

ويتراءف

الله

عليها

فلا

تهلك،

ثم

تسقطكلمتى،

ويكون

الله

قد

ضيع

كرامتى

على

مذبح

رحمته

ومغفرته،

فالأفضل

أن

أبعد

عن

طريقه

المضيع

للكرامة.

وهكذا

وجد

سفينة

ذاهبة

إلى

ترشيش،

فنزل

فيها

وهرب،

ولم

يكن

يونان

من

النوع

الذى

يطيع

تلقائيا،

إنما

كان

يناقش

أوامر

الله

الصادرة

إليه،

ويرى

هل

توافقشخصيته

وذاته

أم

لا.

واستقل

السفينة

وهو

يعلم

أن

الله

هو

إله

البحر،

كما

أنه

إله

البر

أيضا،

ولم

يشأ

الله

أن

يصل

يونان

إلى

ترشيش،

وإنما

أمسكه

فى

البحر،

وهيج

الأمواج

عليهوعلى

السفينة

كلها،

والعجيب

أن

يونان

كان

قد

نام

فى

جوف

السفينة

نوما

عميقا،

لا

أيقظه

الموج،

ولا

صوت

الأمتعة

وهى

تلقى

فى

الماء،

ولا

صوت

ضميره.

وهكذا

أمر

الله

الرياح،

فهاج

البحر،

وهاجت

أمواجه،

وصدمت

السفينة

حتى

كادت

تنقلب

وازداد

هيجان

البحر

لأن

أمر

الرب

كان

لا

بد

أن

ينفذ

وبكل

سرعة

وبكلدقة.



