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وزارة الأوقاف تعقد مقرأة لأوائل الأسر القرآنية بمسجد الإمام الحسين

2/11/2024 11:27:46 PM
(MENAFN- Youm7) تطلق وزارة الأوقا في إطار اهتمامها
بالقرآن الكريم وتكريم أهله وإكرام حفظته ، والعمل على إبراز النماذج المتميزة منهم
المقرأة القرآنية لأوائل الأسر القرآنية في مسابقات الأوقاف ، اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024م بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة ، بعد صلاة الظهر، وهم :

1. سعد محمد سعد عيسى

2. سعيد محمد سعد عيسى

3. عبد العزيز محمد سعد عيسى

4. أحمد غازي أحمد الزياتة

5. السيدة غازي أحمد الزياتة

6. صالح غازي أحمد الزياتة

7. عبد الله سعيد بيومي

8. أحمد سعيد بيومي

9. محمد سعيد بيومي





من ناحية أخرى، وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تقام يوم السبت القادم الموافق 17/2/2024م بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة، تحت عنوان " بعنوان
"الزكاة .. فضلها وأحكامها وأنصبتها " .


















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