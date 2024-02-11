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ستولتنبرج: تصريحات دونالد ترامب تقوض أمن دول حلف الناتو

2/11/2024 11:27:44 PM
(MENAFN- Youm7) اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول دول الحلف التي لا تفي بالتزاماتها المالية أمر يقوض أمن الحلف.


وقال أمين عام حلف الناتو في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد، إن أي اقتراح يمتنع بموجبه الحلفاء عن الدفاع عن بعضهم البعض، يقوض أمن الحلف جميعا، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد.


وأكد أن حلف الناتو سيبقى مستعدا وقادرا على الدفاع عن كل الحلفاء، مضيفا أن أي هجوم على الحلف الأطلسي سيثير ردا موحدا وقويا .. مشيرا إلى أنه على اقتناع بأن الولايات المتحدة ستبقى حليفا قويا وملتزما داخل الحلف الأطلسي أيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.








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