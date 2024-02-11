Monday, 12 February 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكية سيقوم بمهام عمله أثناء تواجده بالمستشفى

2/11/2024 11:27:43 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزير لويد أوستن تم نقله إلى مستشفى للعلاج بسبب أزمة صحية طارئة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد، إن أوستن سيقوم بمهام عمله أثناء مكوثه في المستشفى.








MENAFN11022024000132011024ID1107839428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث