البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكية سيقوم بمهام عمله أثناء تواجده بالمستشفى

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكية سيقوم بمهام عمله أثناء تواجده بالمستشفى
التاريخ
2/11/2024 11:27:43 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزير لويد أوستن تم نقله إلى مستشفى للعلاج بسبب أزمة صحية طارئة.
وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد، إن أوستن سيقوم بمهام عمله أثناء مكوثه في المستشفى.
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