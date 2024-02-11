مظاهرات كبيرة في ألمانيا ضد العنصرية ومعاداة السامية والتحريض

MENAFN - Youm7) أشارت التقديرات الأولية للشرطة الألمانية، إلى أن ما يتراوح بين 75 ألف شخص و100 ألف شخص شاركوا في مسيرة "بحر من الأضواء من أجل الديمقراطية" في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بعد ظهر الأحد، للاحتجاج على العنصرية ومعاداة السامية والتحريض.

وحمل بعض المتظاهرين سلاسل ضوئية فيما حمل البعض الآخر فوانيس أو مصابيح يدوية. وقدر المنظمون عدد المشاركين في المظاهرة 300 ألف شخص.

وأنارت ساحة تيريزنفيزه التي يقام فيها مهرجان أكتوبرفست في الخريف، بإضاءة مشرقة، وقالت الناشطة الحقوقية دوتسن تيكال، إن هذه الإضاءة جاءت لتنير العقول ودعت في كلمتها إلى الوحدة من أجل الديمقراطية وحذرت من عدم الضياع في المصالح الفردية.





وجاء في الدعوة إلى المظاهرة التي جاءت بناء على مبادرة من حركة "أيام جمع من أجل المستقبل" وبدعم من تحالف مجتمع مدني واسع، القول: "لن نسمح بتهميش واضطهاد أناس في بلادنا. سنتصدى للتطرف اليميني وأوهام الترحيل البغيضة. الأغلبية الصامتة لن تصمت بعد الآن".





وتجددت مظاهرات مناهضة للتطرف اليميني في أماكن أخرى في ألمانيا. وأفادت الشرطة بأن ما يصل إلى أربعة آلاف شخص خرجوا إلى الشوارع في مدينة ايتسهوه أمس السبت، فيما خرج نحو 2500 شخص في مدينة فلنسبورج.





كما كانت هناك مسيرات قدرت الشرطة مقدار المشاركين فيها بعدد يتألف من أربعة أرقام صغيرة، وكانت هناك مظاهرات في مطلع الأسبوع أمس في ولاية بادن-فورتمبرج وشمال الراين ويستفاليا وهامبورج وسكسونيا السفلى.



