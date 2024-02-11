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سيدات طائرة سبورتنج أمام سلوى الصباح الكويتى فى نهائى دورة الألعاب العربية

2/11/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج نظيره سلوى الصباح الكويتى، فى التاسعة والنصف صباح اليوم الاثنين، فى نهائى دورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات.



تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج
إلى النهائى على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0
فى نصف النهائى ،بعد الفوزعلى تل درة السورى بنتيجة 3/0
الجمعة.



ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن
يهزم
بيبلوس اللبنانى و بعده أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة .



وتضم قائمة فريق
سبورتنج
كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.












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