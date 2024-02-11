سيدات طائرة سبورتنج أمام سلوى الصباح الكويتى فى نهائى دورة الألعاب العربية

(MENAFN
- Youm7) يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج نظيره سلوى الصباح الكويتى، فى التاسعة والنصف صباح اليوم الاثنين، فى نهائى دورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات.
تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج
إلى النهائى على الشارقة الإماراتي بنتيجة 3 /0
فى نصف النهائى ،بعد الفوزعلى تل درة السورى بنتيجة 3/0
الجمعة.
ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن
يهزم
بيبلوس اللبنانى و بعده أكاد عنكاوا العراقى بنفس النتيجة .
وتضم قائمة فريق
سبورتنج
كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.
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