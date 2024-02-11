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الأهلي يتواصل مع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة طلائع الجيش فى الدوري

2/11/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Youm7) يتواصل مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى اتحاد الكرة المصري لتأجيل مباراته أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، لارتباطه بخوض مباراتين في بطولة أفريقيا خارج الأرض، الأولى مع شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل 16 فبراير ثم مباراة طلائع الجيش 19 من الشهر نفسه قبل السفر على غانا لمواجهة ميدياما الغاني فى الجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي.



ويرغب الجهاز الفني للأهلي في حصول اللاعبين على قسط كافٍ من الراحة بين مباراتي شباب بلوزداد وميدياما خشية تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب السفر مرتين خلال أسبوع ما بين الجزائر وغانا، حيث يخشى من أن يتسبب خوض الأهلي 3 مباريات في أسبوع واحد يتخللهم رحلتي سفر خارج البلاد في تعرض اللاعبين للإرهاق والإصابات.



من جهته قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.












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