برنامج تأهيل مكثف لـ أحمد فتوح فى الزمالك بسبب مزق الخلفية

MENAFN - Youm7) واصل أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك ، الخضوع للبرنامج التأهيلى، فى ظل معاناته من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب المصري خلال مشاركته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.ويسعى الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات فى أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يغيب فتوح عن الملاعب لمدة شهر ونصف حتى يتعافى ويكون قادراً على المشاركة فى التدريبات والمباريات مع الفريق بعد انتهاء فترة العلاج.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.