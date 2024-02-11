برنامج تأهيل مكثف لـ أحمد فتوح فى الزمالك بسبب مزق الخلفية

(MENAFN
- Youm7) واصل أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك ، الخضوع للبرنامج التأهيلى، فى ظل معاناته من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب المصري خلال مشاركته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.ويسعى الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات فى أقرب وقت ممكن.
ومن المقرر أن يغيب فتوح عن الملاعب لمدة شهر ونصف حتى يتعافى ويكون قادراً على المشاركة فى التدريبات والمباريات مع الفريق بعد انتهاء فترة العلاج.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
MENAFN11022024000132011024ID1107839422
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.