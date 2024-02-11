زى النهارده.. الحاوى وليد سليمان يعلن تعليق الحذاء ويودع جمهور الأهلى

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 12 فبراير 2022، أعلن وليد سليمان نجم الأهلي اعتزاله بنهاية الموسم رسميا، وكتب وليد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "الحمد لله الذى أعطاني أكثر ما تمنيت".

وأضاف الحاوى، "هى اللحظة الأصعب لى فى حياتي كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم في أعظم نادٍ فى الكون، وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الإفريقي".

وتابع سليمان، "أتمنى أن تظل جماهير الأهلي العظيمة تتذكرني على مدار التاريخ ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولى لي في الأهلي وأنا قطعت عهد ووعد على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم".

وأردف، "واليوم بعد أن شارك زملائي في التتويج بالميدالية التاريخية الثالثة برونزية كأس العالم للأندية بالإمارات، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم".

وأكمل "شكرا إدارة النادي الأهلي وجميع المسؤولين السابقين، شكرا للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم، شكرا زملائي الحاليين والسابقين".

وأتم وليد سليمان

رسالته قائلا: "شكرا الجمهور العظيم الذي ساندني وكان لي الدعم".

تعاقد النادى الأهلى مع نجمه وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء في 2 أغسطس 2011 نظراً للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى فلقد توج بـ 24 بطولة وشارك في 295 مباراة وسجل 68 هدفاً وصنع 48 هدف أخر قبل أن يعلن الاعتزال في نهاية الموسم الماضى.

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 24 بطولة قارية ومحلية؛ 7 بطولة الدوري الممتاز و4 مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 6 مرات والسوبر الإفريقي 4 مرات ولقب وحيد في الكونفدرالية الإفريقية، فصلا عن مشاركته في تحقيق الأهلي للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في مرتين.وإجمالا شارك وليد سليمان فى 295 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بواقع 16363 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل 68 هدف وصنع 48 هدف أخر وتلقى 29 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد.وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة في العديد من البطولات التي توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوي هدفه الثاني والذي منح الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته في التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.وفى أغسطس 2023 ، أعلن النادي الأهلي، تعيين وليد سليمان في منصبرئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، وتم منحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.ويقوم الأهلي بتأهيل وليد سليمان على المستوى الإداري، ليكون كادرًا رياضيًا للقلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.



