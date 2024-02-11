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انطلاق بطولة أفريقيا للريشة الطائرة باستاد القاهرة اليوم

2/11/2024 11:27:40 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق منافسات البطولة الأفريقية للريشة الطائرة
، اليوم، الإثنين، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري باستاد القاهرة. وتضم قائمة لاعبى الفراعنة كلا من: أحمد صلاح وأدهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي أشرف وأحمد علي البهنساوي ووعبد الرحمن مجدي، في منافسات فردي الرجال.




كما تضم القائمة في منافسات فردي السيدات كلا من: ضحى هاني ونور يسري وجنا هشام وهنا زاهر ورحمة العدوي وكوثر محمد ربيع.



ويقود منتخبنا الوطني محمود عزب كمدير فني ومنير فايز فى منصب المدرب العام.



وتقام البطولة على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، على أن تكون إقامة المنتخبات المشاركة في أحد الفنادق القريبة من الاستاد.



جدير بالذكر أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.



وتشهد البطولة مشاركة 11 منتخبا هى: "مصر - الجزائر - نيجيريا - موريشيوس - الكاميرون - سيشيل - غينيا الاستوائية - جنوب أفريقيا - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي".












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