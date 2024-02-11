الرئيس الأمريكي يعرب قلقه من الهجوم المحتمل للاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 2 (كونا) -- أعرب الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الاحد عن قلقه من تداعيات المخططات الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح جنوبي غزة على الوضع الإنساني للسكان الفلسطينيين.
وأفاد البيت الأبيض في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو.
وقال بايدن "لا ينبغي أن تستمر العملية العسكرية في رفح من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ وضرورة وجود خطة لضمان سلامة أكثر من مليون نازح فلسطيني في رفح".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه يعمل بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف دائم للقتال في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من أربعة أشهر لعدوان إسرائيلي وحشي تسبب في وقوع عشرات الآلاف من الضحايا. (النهاية) أ م م / ه س ص
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