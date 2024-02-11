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الرئيس الأمريكي يعرب قلقه من الهجوم المحتمل للاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

2/11/2024 11:27:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 2 (كونا) -- أعرب الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الاحد عن قلقه من تداعيات المخططات الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح جنوبي غزة على الوضع الإنساني للسكان الفلسطينيين.
وأفاد البيت الأبيض في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو.
وقال بايدن "لا ينبغي أن تستمر العملية العسكرية في رفح من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ وضرورة وجود خطة لضمان سلامة أكثر من مليون نازح فلسطيني في رفح".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه يعمل بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف دائم للقتال في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من أربعة أشهر لعدوان إسرائيلي وحشي تسبب في وقوع عشرات الآلاف من الضحايا. (النهاية) أ م م / ه س ص

MENAFN11022024000071011013ID1107839419

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