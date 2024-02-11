العراق: استئناف المحادثات مع التحالف الدولي لإنهاء مهمته

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 11 - 2 (كونا) -- أعلن العراق أنه استأنف اليوم الأحد المحادثات مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) بهدف تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف في العراق.
وذكر المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحي رسول في بيان له أن "اللجنة العسكرية العراقية العليا اجتمعت في بغداد اليوم مع قوات التحالف الدولي لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".
وأشار إلى أنه بناء على هذه الاجتماعات سيصاغ جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى انهاء مهمة قوات التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية.
وأكد أن الاجتماعات ستتواصل دوريا لإتمام عمل اللجنة العسكرية بالسرعة الممكنة.
وعقدت الجولة الاولى من المباحثات في بغداد في ال27 من يناير الماضي لكنها توقفت بسبب التصعيد الذي شهدته المنطقة عقب الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن الذي أعلنت عنه واشنطن في اليوم التالي. (النهاية)
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