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العراق: استئناف المحادثات مع التحالف الدولي لإنهاء مهمته

2/11/2024 11:27:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 11 - 2 (كونا) -- أعلن العراق أنه استأنف اليوم الأحد المحادثات مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) بهدف تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف في العراق.
وذكر المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحي رسول في بيان له أن "اللجنة العسكرية العراقية العليا اجتمعت في بغداد اليوم مع قوات التحالف الدولي لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".
وأشار إلى أنه بناء على هذه الاجتماعات سيصاغ جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى انهاء مهمة قوات التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية.
وأكد أن الاجتماعات ستتواصل دوريا لإتمام عمل اللجنة العسكرية بالسرعة الممكنة.
وعقدت الجولة الاولى من المباحثات في بغداد في ال27 من يناير الماضي لكنها توقفت بسبب التصعيد الذي شهدته المنطقة عقب الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن الذي أعلنت عنه واشنطن في اليوم التالي. (النهاية)

ع ح ه / ه س ص



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