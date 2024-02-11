الدوري الإسباني: التعادل يحسم اللقاء بين (برشلونة) و (غرناطة)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 11 - 2 (كونا) -- حسم التعادل بثلاثة أهداف لمثلها المباراة بين (برشلونة) و (غرناطة) اليوم الأحد في الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل المهاجم لامين يامال هدف التقدم ل (برشلونة) في الدقيقة 14 فيما أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل ان يسجل يامال الهدف الشخصي الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 80 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (لويس كومانيس) الأولمبي.
وعلى الجانب الثاني سجل المدافع ريكارد سانشيز هدف التعادل الأول للفريق الأندلسي فيما أضاف فاكوندو بيليستري الهدف الثاني في الدقيقة 60 وسجل زميله المدافع اجناسي ميكل الهدف الثالث في الدقيقة 66.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (برشلونة) رصيده إلى 51 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق 10 نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما رفع (غرناطة) رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها عزز (ريال مدريد) تصدره المسابقة بالفوز بأربعة أهداف نظيفة على الوصيف (جيرونا) أمس السبت فيما سقط (أتلتيكو مدريد) أمام (إشبيلية) بهدف نظيف في وقت سابق اليوم. (النهاية)
ه ن د
MENAFN11022024000071011013ID1107839416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.