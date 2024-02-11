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الدوري الإسباني: التعادل يحسم اللقاء بين (برشلونة) و (غرناطة)

2/11/2024 11:27:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 11 - 2 (كونا) -- حسم التعادل بثلاثة أهداف لمثلها المباراة بين (برشلونة) و (غرناطة) اليوم الأحد في الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل المهاجم لامين يامال هدف التقدم ل (برشلونة) في الدقيقة 14 فيما أضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل ان يسجل يامال الهدف الشخصي الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 80 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب (لويس كومانيس) الأولمبي.
وعلى الجانب الثاني سجل المدافع ريكارد سانشيز هدف التعادل الأول للفريق الأندلسي فيما أضاف فاكوندو بيليستري الهدف الثاني في الدقيقة 60 وسجل زميله المدافع اجناسي ميكل الهدف الثالث في الدقيقة 66.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (برشلونة) رصيده إلى 51 نقطة مستقرا في المركز الثالث بالترتيب العام للمسابقة بفارق 10 نقاط خلف المتصدر (ريال مدريد) فيما رفع (غرناطة) رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها عزز (ريال مدريد) تصدره المسابقة بالفوز بأربعة أهداف نظيفة على الوصيف (جيرونا) أمس السبت فيما سقط (أتلتيكو مدريد) أمام (إشبيلية) بهدف نظيف في وقت سابق اليوم. (النهاية)

ه ن د



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