استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي جنوب الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 11 - 2 (كونا) -- استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد في بلدة بتير القريبة من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي ان الشهيد هو رامي البطحة (35 عاما) اسلتمته طواقم الاسعاف من قوات الاحتلال بعد احتجاز جثمانة لمدة قصيرة موضحة انه بعد معاينته في مستشفى (بيت جالا) الحكومي تبين انه مصاب باكثر من 20 رصاصة في مختلف انحاء جسده.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار على البطحة بينما كان قرب منزله عند مدخل البلدة. (النهاية)
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